Polizei Hagen

POL-HA: Diensthund Horst stellt Firmeneinbrecher

Hagen Kabel (ots)

Am späten Samstagabend (29.04.2023), gegen 21:30 Uhr informierte ein Zeuge die Hagener Polizei über einen Einbruch in ein Firmengebäude an der Schwerter Straße in Hagen Kabel. Über eine im Tatobjekt installierte Kamera konnte der Zeuge eine offensichtlich unberechtigte Person beobachten, die sich in dem Objekt zu schaffen machte. Durch schnell vor Ort befindliche Einsatzkräfte der Polizei konnten mögliche Fluchtwege verstellt werden. Die Androhung des Diensthundes "Horst" beeindruckte die Person offensichtlich zunächst nicht und sie hielt sich weiter versteckt. Beeindruckender dürfte dann allerdings die Schnelligkeit mit der Diensthund Horst den Tatverdächtigen aufspüren konnte gewesen sein. Der erfahrene Diensthund konnte die Person sehr schnell im hinteren Bereich des Objektes stellen und durch einen Biss auch an der Flucht hindern. Der 45 jährige Hagener konnte durch weitere Polizeikräfte festgenommen werden. Im Rahmen der ersten Durchsuchung des Hageners konnte bei ihm ein Messer und in seinem Rucksack umfangreiches Einbruchswerkzeug und Diebesgut, sowie Betäubungsmittel aufgefunden werden. Weitere Ermittlungen führten dann zu einer Garage, auf die der 45 Jährige Zugriff hat. In dieser befand sich weiteres Diebesgut, unter anderem ein gestohlenes Fahrrad. Nach einer ambulanten Versorgung in einem Hagener Krankenhaus wurde der wohnungslose Hagener vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an. (tx)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell