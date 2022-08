POL-HA: Unfall mit hohem Sachschaden

Hagen-Mitte (ots) - Ein Fettbrand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lützowstraße hat am Donnerstagnachmittag (04.08.2022) dazu geführt, dass eine 33-jährige Frau in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Gegen 17.10 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr ein Brand gemeldet. Als die Beamten eintrafen, hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. In der Küche einer Wohnung konnten eine verbrannte Pfanne ...

