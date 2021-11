Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum/Eiderstedt: Warnung vor Geldbörsendiebstahl!

Husum/Eiderstedt (ots)

In letzter Zeit häufen sich im Bereich Husum und Eiderstedt Diebstähle von Geldbörsen. Vernehmlich ältere Menschen werden zum Opfer.

Die Täter lenken die Geschädigten ab und stehlen dann das Portemonnaie oder warten auf günstige Gelegenheiten. Oftmals werden Geldbörsen und Wertgegenstände gestohlen, die unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen. Besonders ärgerlich wird es dann, wenn die Täter anschließend Geld vom Automaten abheben, da der PIN für die EC-Karte im Portemonnaie notiert war.

Die Polizei rät, Geldbörsen und andere Wertsachen niemals unbeaufsichtigt in Einkaufswagen liegen zu lassen. Die Diebe nutzen kleinste Gelegenheiten und haben die Gegenstände in Sekundenschnelle gestohlen. Tragen Sie Portemonnaies und andere wertvolle Sachen am Körper, legen Sie diese nicht weg und führen Sie auf keinen Fall den PIN für Ihre Karten mit!

