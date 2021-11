Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Hattstedt - Farbschmierereien u.a. auf Kinderspielplatz, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Hattstedt (ots)

Im Ortskern von Hattstedt wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.11.21) diverse Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien aufgenommen. Vom Kinderspielplatz im Lehmkuhlenweg bis hin zum Dorfplatz im Amtsweg wurden diverse Taten festgestellt. Unter anderem wurde ein Schaukasten im Amtsweg mit roter Farbe besprüht. Als "Tags" waren zu erkennen: "NORTH side CRIPZ" und "ACAB". Auf einem Mülleimer daneben stand "BITCH". Auf die Holzwände von Spielgeräten auf dem Kinderspielplatz wurde u.a. "Fuck you" "JIGY" und "V16B" besprüht. Ein Stromkasten wurde mit "NORTHSIDE CNPZ", "COPS LOVE US" "TAY-6" und "ACAB 187" besprüht. Außerdem wurde ein Stromkasten mit einem Hakenkreuz beschmiert. Bei allen Taten wurde rote Sprühfarbe benutzt. In einem Fall, auf einem der Stromkästen, wurde ein zusätzlich ein "Tag" in blau aufgebracht.

Die Polizeistation in Hattstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Tatnacht auffällige Beobachtungen gemacht, die mit diesen Straftaten in Verbindung stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizeistation Hattstedt unter der Rufnummer: 04846-2079950 oder per E-Mail: Hattstedt.PSt@polizei.landsh.de. Vielen Dank!

