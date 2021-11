Polizei Hagen

POL-HA: Mann bespuckt und beleidigt Taxifahrerin

Hagen-Mitte (ots)

Eine Taxifahrerin rief am Mittwoch (24.11.2021) gegen 3.15 Uhr die Polizei, nachdem sie von einem Mann beleidigt und bespuckt wurde. Die 27-Jährige habe einen Fahrgast abholen wollen und wartete in der Elberfelder Straße auf diesen. Vor einem Bistro hielt sich ein Mann auf, der sich aggressiv verhielt und im weiteren Verlauf an das Taxi lehnte. Er beleidigte die Frau unter anderem als "Fotze" und "Hurentochter" und drohte damit, sie zu schlagen. Anschließend spuckte der 23-Jährige ihr in das Gesicht. Die Taxifahrerin verständigte die Polizei. Der Hagener leugnete die Tat und stritt ab etwas gemacht zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte über 1,7 Promille an. Der Mann erhielt einen Platzverweis von den Polizeibeamten und eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell