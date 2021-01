Polizei Hagen

POL-HA: Mann ohne Führerschein versetzt PKW vor Polizisten

HagenHagen (ots)

Am Montag, 04.01.2021, nahm ein Polizist gegen 10:30 Uhr in der Dömbergstraße einen Unfall auf. Dort hatte ein Mercedes so weit vom Bordstein geparkt, dass andere Fahrzeuge nur noch mit Mühe durch die entstandene Engstelle fahren konnten. In dem PKW saß eine Frau auf dem Beifahrersitz. Als der Beamte sie aufforderte, das Auto zu versetzen, entgegnete sie, dass sie keinen Führerschein besäße. Sie telefonierte und rief einen Bekannten (34) hinzu. Doch auch dieser besaß keine Fahrerlaubnis. Der Polizist machte deutlich, dass die beiden Personen jemanden mit gültiger Fahrerlaubnis bestellen müssten, um den Mercedes zu versetzen. Nur wenige Augenblicke später, als der Polizist sich wieder der Unfallaufnahme widmete, sah er, wie der PKW losfuhr. Am Steuer saß der führerscheinloslose 34-Jährige. Der Beamte konnte verhindern, dass der Mann weiterfuhr, nahm die Personalien auf und legte eine Anzeige vor. (sh)

