POL-HA: Mit neuem Auto gedriftet

Hagen (ots) - Am Freitag um 00.40 Uhr fiel Polizeibeamten ein Volkswagen auf, der mit durchdrehenden Reifen auf der Feithstraße beschleunigte, in die Lützowstraße abbog und dann mit ausbrechendem Heck wendete. Bei der anschließenden Kontrolle gab der 20 Jahre alte Fahrer zunächst an, keinen Alkohol getrunken zu haben und begründete die rasante Fahrweise mit der Tatsache, dass er den Wagen erst am Donnerstag zugelassen hatte. Da er allerdings augenscheinlich alkoholisiert war, veranlassten die Polizisten trotzdem einen Vortest und der fiel mit 1,2 Promille deutlich positiv aus. Der 20-Jährige musste mit zur Blutprobe, ist seinen Führerschein los und es kommen Fahrverbot, Punkte und eine empfindliche Geldbuße auf ihn zu.

