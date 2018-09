POL-HA: Dieb bricht Pkw auf und stiehlt Studenten Laptop

Hagen (ots) - Am Donnerstagmittag stahlen unbekannte Täter einen Rucksack aus einem geparkten Ford in der Fliederstraße. Während der Besitzer des Wagens, ein 26jähriger Student, Vorlesungen an der Fachhochschule Südwestfalen besuchte, brach der oder die Täter seinen Pkw auf. Aus dem Kofferraum stahlen sie einen Rucksack, in dem sich Studienunterlagen sowie ein schwarzer Laptop der Marke Lenovo befanden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Zeugen dieses Vorfalls können sich bei der Polizei Hagen unter 986-2066 melden.

