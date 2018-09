POL-HA: Polnischer Pkw am Ischeland entwendet

Hagen (ots) - Am Donnerstag meldete eine polnische Staatsangehörige den Diebstahl ihres Fahrzeugs. Der Schlüssel des blauen VW Golf war Tage zuvor verloren gegangen. Noch ehe sich die Frau um das Nachmachen eines Schlüssels kümmern konnte, entwendeten unbekannte Täter den Wagen. Er war am Fahrbahnrand in der Straße Am Sportpark abgestellt und wurde am 06.09.2018 zwischen 17:15 Uhr und 19:00 Uhr gestohlen. Der Pkw hat einen Wert von 1.500 Euro. Die eingesetzten Beamten gaben die Daten in das Fahndungssystem der Polizei ein und legten eine Anzeige vor. Eine Fahndung in der näheren Umgebung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Diebstahl machen können, melden sich bitte unter 986-2066 bei der Polizei.

