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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rollerfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 2. Juli, ist es gegen 11.30 Uhr auf der Brückenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Roller gekommen.

Ein 35-jähriger Busfahrer befuhr die Dohrer Straße, als ein Roller aus der Einfahrt einer dortigen Kleingartenanlage auf die Straße bog. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Rollerfahrer und sein Sozius auf die Fahrbahn stürzten. Beide standen unmittelbar danach wieder auf, stiegen auf den Roller und entfernten sich von der Unfallstelle.

Zeugen beschreiben die beiden männlichen Personen als etwa 16 bis 17 Jahre alt. Der Fahrer soll circa 1,80 Meter groß sein und ein weißes T-Shirt sowie eine blaue Jeanshose getragen haben. Der Sozius soll circa 1,70 Meter groß sein und ein helles T-Shirt sowie eine blaue Jeans getragen haben. Zudem habe er kinnlange schwarze Haare. Er schien bei dem Unfall verletzt worden zu sein.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, dem Roller oder den beiden Personen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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