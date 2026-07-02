Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Wasserwerker bestehlen 87-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Zwei falsche Wasserwerker haben am Mittwoch, 1. Juli, zwischen circa 11.30 und 11.50 Uhr eine 87-jährige Frau in ihrer Wohnung an der Von-Galen-Straße in Rheydt bestohlen.

Die Seniorin kam gerade nach Hause, als sie vor der Haustür des Mehrfamilienhauses auf einen Mann und eine Frau traf. Die beiden behaupteten, den Wasserhahn im Badezimmer in der Wohnung der 87-Jährigen prüfen zu müssen. Sie seien gerufen worden, da braunes Wasser aus den Wasserhähnen in dem Mehrfamilienhaus käme. Die beiden Personen sollen dabei sehr aufdringlich gewesen sein.

Schlussendlich ging die ältere Frau mit einer Person ins Badezimmer, während die andere Person die Wohnung durchsuchte und Schmuck stahl.

Die beiden falschen Wasserwerker sollen so ausgesehen haben: Der Mann soll Ende 20 und circa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er habe schwarze kurze Haare. Zum Tatzeitpunt soll er dunkle Arbeitsbekleidung getragen haben. Die Frau soll ebenfalls Ende 20 und etwa 1,75 Meter groß sein. Sie soll schwarze schulterlange Haare und eine schlanke Statur haben. Sie trug ein weißes T-Shirt und blaue Jeans.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu dem Täter-Duo geben? Wer hat auf Von-Galen-Straße oder in der Nähe etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02161-290.

Außerdem warnt die Polizei: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, auch nicht, wenn diese sie drängen. Erkundigen Sie sich selbst bei Ihrem Vermieter oder der Firma, ob Arbeiten geplant sind. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch in der Regel vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Im Notfall wählen Sie immer die 110. (km)

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