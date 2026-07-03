Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 57-jähriger Autofahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 2. Juli, ist es gegen 20 Uhr auf der Krefelder Straße in Höhe der Flughafenstraße zu einem Alleinunfall mit einem schwerverletzten 57-Jährigen gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Auto die Krefelder Straße in Richtung Mönchengladbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Autofahrer in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte den Bereich der Krefelder Straße / Flughafenstraße während der Unfallaufnahme ab.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Mönchengladbach zur Unfallursache dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (at)

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