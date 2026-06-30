Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sachbeschädigung am Queeren Zentrum Mönchengladbach - Mehrere Täter ermittelt

Mönchengladbach (ots)

Mitte April wurde der Staatsschutz der Polizei über eine Sachbeschädigung im Stadtzentrum von Mönchengladbach informiert: Unbekannte hatten in der Nacht vom 14. Auf den 15. April zwischen 22 und 7.20 Uhr eine Fensterscheibe an der Wallstraße mit zwei Pflastersteinen beschädigt und mit Sprühfarbe ein Hakenkreuz an der Eingangstür hinterlassen. Darüber hinaus schrieben die Täter "Wir kommen" an die Fassade. Bei dem Gebäude handelt es sich um die Räumlichkeiten des Queeren Zentrums Mönchengladbach.

Der Staatsschutz ermittelte wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung gemäß §§ 86a und 303 StGB. Inzwischen konnten drei Tatbeteiligte identifiziert und der Tatverdacht gegen sie erhärtet werden. Hintergrund und Motiv der Tathandlung sind Gegenstand der Ermittlungen, die derzeit noch andauern. Bis auf Weiteres macht die Polizei keine weiteren Angaben zu den tatverdächtigen Personen. (et)

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