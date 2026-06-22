Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooter-Dieb sitzt in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Ein 49-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft, nachdem er am Freitag, 19. Juni, einen E-Scooter gestohlen hat.

Gegen 11 Uhr bemerkte eine 34-jährige Frau, dass ihr E-Scooter entwendet worden war. Sie hatte ihn an der Gasthausstraße abgestellt und mit einem Schloss an einem Geländer gesichert. Sie konnte den E-Scooter per GPS orten, so dass Einsatzkräfte den Scooter sowie den 49-Jährigen auf der Lürriper Straße antreffen konnten.

Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest, da er wegen ähnlicher Delikte bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist und keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte.

Ermittler führten den 49-jährigen beim Amtsgericht Mönchengladbach vor. Es wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Den S-Scooter händigte die Polizei der Besitzerin wieder aus. (km)

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