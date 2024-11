Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte stehlen Auto in Neuwerk

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 11. November, haben Unbekannte an der Engelblecker Straße den Pkw einer 83-Jährigen entwendet. Die Seniorin hatte wenige Tage zuvor den Diebstahl ihrer Handtasche angezeigt, in der sich die zugehörigen Schlüssel befanden.

Gegen 3 Uhr am frühen Montagmorgen meldete eine 83-Jährige aus Neuwerk den Diebstahl ihres Autos, eines grauen Toyota Corolla. Die Seniorin war ihren Angaben zufolge gegen 23 Uhr zu Bett gegangen und gegen 3 Uhr wach geworden. Als sie aus dem Fenster sah, stand ihr Fahrzeug nicht mehr vor dem Haus.

Bereits am vergangenen Donnerstag, 7. November, hatten Unbekannte die Handtasche der Frau aus dem Toyota entwendet. Darin befanden sich die Schlüssel des Fahrzeugs. Die Geschädigte vermutet einen Zusammenhang, der nun von der Kriminalpolizei geprüft wird. Personen, die im fraglichen Zeitraum an der Engelblecker Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (et)

