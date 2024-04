POL-MG: Diensthündin Fly stellt alkoholisierten Autofahrer

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 18. April, um 6.30 Uhr hat sich an der Einmündung Ludwig-Weber-Straße / Am Steinberg im Stadtteil Am Wasserturm ein Verkehrsunfall zugetragen, bei dem ein 56-Jähriger mit seinem Auto eine 46-jährige Fußgängerin erfasst und schwer verletzt hat. Der 56-Jährige hatte von der Ludwig-Weber-Straßer nach rechts in die Straße Am ...

