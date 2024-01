Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zu: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach: Durchsuchungen und Festnahmen wegen Verdacht des Handels mit Cannabis

Mönchengladbach, Höxter (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Donnerstag, 25. Januar, die Männer Haftrichtern vorgeführt, die am Tag zuvor bei dem Durchsuchungseinsatz in Mönchengladbach und in Höxter festgenommen worden waren. Gegen acht der insgesamt elf Männer im Alter von 22 bis 37 Jahren haben die Gerichte in Mönchengladbach und in Höxter den Anträgen der Staatsanwaltschaften folgend Haft angeordnet.

Bei dem groß angelegten Einsatz der Mönchengladbacher Polizei hatten die Ermittler unter Beteiligung von Spezialeinheiten, Einsatzhundertschaften und Diensthunden eine Vielzahl an Durchsuchungsbeschlüssen und Haftbefehlen vollstreckt. Hintergrund ist ein noch fortdauerndes Ermittlungsverfahren wegen länderübergreifenden Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge. Insgesamt elf Männer hatte die Polizei im Rahmen des Einsatzes vorläufig festgenommen. Neun der elf Festnahmen waren im Mönchengladbacher Stadtgebiet und zwei in Höxter erfolgt. Gegen einen Teil der Festgenommenen hatten Polizei und Staatsanwaltschaft zuvor bereits Haftbefehle erwirkt, die ihnen heute durch einen Haftrichter verkündet wurden. Zwei der Personen entließ die Polizei am Tag nach dem Einsatz, da sich gegen sie kein dringender Tatverdacht erhärtete. (jn)

