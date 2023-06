Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Jugendliche Farbschmierer in Westend gestellt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag, 27. Juni, dank eines Zeugenhinweises drei Jugendliche auf frischer Tat gestellt, die verdächtig sind, in den Stadtteilen Westend und Ohler eine Vielzahl an Gegenständen - darunter Bushaltestellen, Verkehrsschilder und Fahrzeuge - mit Farbe beschmiert zu haben.

Um 1.10 Uhr meldete sich ein 49-jähriger Zeuge bei der Polizeileitstelle und beschrieb die drei männlichen Jugendlichen, die sich gerade mit Filzstiften und Aufklebern an einer Bushaltestelle an der Blumenberger Straße zu schaffen machten. Ein Streifenteam stellte die jungen Täter im Alter von 16, 16 und 17 Jahren kurz darauf an der Luisenstraße. Dort bemalten sie im Moment des Antreffens einen Zaun. In ihren Taschen fanden die Polizisten Lackstifte und Sticker. Nachdem sie die Personalien der Jungen erfasst und die Tatmittel sichergestellt hatten, fuhren die Beamten den Weg, den die Verdächtigen genommen hatten, in entgegengesetzter Richtung ab. Entlang der Luisenstraße, Blumenbergerstraße, Landgrafenstraße, Brunnenstraße, Seilerweg und der Konradstraße fanden sie ähnliche Farbschmierereien an einer Vielzahl an Gegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten die Täter unter anderem acht Bushaltestellen, zehn Verkehrsschilder, einen Lkw, zwei Verteilerkästen, einen Zigarettenautomaten, vier Hauswände, vier Plakate, zwei Türen und 13 sonstige Hinweis- oder Werbeschilder.

Die Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell