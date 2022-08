POL-MFR: (950) Größerer Brand in Weigenheim - Mehrere Scheunen abgebrannt

Fürth (ots) - Ein 42-jähriger Mann ist am Samstagvormittag (06.08.2022) bei Arbeiten an einem Wohnhaus in Fürth Ronhof vom Dach gestürzt. Er erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der Mann führte Spenglerarbeiten an einer Gaube auf dem Dach in der Storchenstraße durch. Gegen 10:30 Uhr stürzte er aus noch nicht geklärter Ursache zu Boden und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Der ...

