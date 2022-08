POL-MFR: (947) Fahrradfahrerin von Lkw erfasst - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - Am Donnerstagnachmittag ertappte der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in Fürth einen mutmaßlichen Ladendieb. Als dieser versuchte zu flüchten, schritt ein Kunde beherzt ein und hielt den Jugendlichen fest. Die Polizeiinspektion Fürth sucht nun nach dem unbekannten Zeugen. Der 15-Jährige betrat gegen 13:35 Uhr das Geschäft in der Schwabacher Straße zusammen mit einer noch unbekannten zweiten ...

mehr