Polizei Mönchengladbach

POL-MG: FunkGespräch: Radio 90,1 und die Polizei Mönchengladbach für ein sicheres Miteinander

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 28. Juni, um 14 Uhr startet das neue Talk-Format mit Expertinnen und Experten der Polizei - live im Radio.

In regelmäßigen Schwerpunktsendungen beleuchten Expertinnen und Experten der Polizei Mönchengladbach gemeinsam mit den Moderatorinnen Cosima Clauss und Rahaf Al Hamdan sowie den Hörerinnen und Hörern von Radio 90,1 Themen, die in und für Mönchengladbach wichtig sind. Immer unter dem Motto: "Für ein sicheres Miteinander in unserer Stadt".

Los geht es am Mittwoch, 28. Juni, um 14 Uhr mit Polizeidirektor Georg Lehnen, Leiter der Polizeiinspektion Mönchengladbach, zu den Fragestellungen: "Brennpunkte in unserer Stadt: Wo sind sie? Was kann die Polizei dagegen machen? Wie sinnvoll ist Videoüberwachung?" Ihre Fragen zum Thema können Hörerinnen und Hörer vor und während der Sendung schicken.

Entweder per Whats-App an Radio 90,1 unter der Telefonnummer +49 (0) 2161 901 90 12

oder

per Mail an die Polizei Mönchengladbach: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell