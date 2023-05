Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendiebstahl: 23-Jähriger in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat einen 23-jährigen Mann am Freitag, 19. Mai, nach einem versuchten Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Samstag, 20. Mai, Untersuchungshaft gegen ihn.

Zwei Ladendetektive hatten den 23-Jährigen gegen 10.30 Uhr in einem Geschäft an der Hindenburgstraße dabei beobachtet, wie er sich diverse Parfümflaschen aus den Regalen nahm und sie in seinem Rucksack verstaute. Außerdem glaubte einer der Ladendetektive den Mann aus einem früheren Diebstahl wiederzuerkennen, bei dem er damals fliehen konnte. Beim Versuch das Geschäft zu verlassen, konfrontierte ihn dieser Ladendetektiv mit der Tat. Als der 23-Jährige ihn erblickte, ließ er seinen Rucksack fallen und es kam beim Fluchtversuch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der alle drei leicht verletzt wurden. Die Situation beruhigte sich, so dass die Ladendetektive den Mann in einen Büroraum bringen konnten. Dort verständigten sie die Polizei. Den eintreffenden Beamten gegenüber zeigte sich der 23-Jährige geständig.

Es stellte sich heraus, dass der Mann wegen diverser weiterer Diebstahldelikte bereits einschlägig polizeilich bekannt ist. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft führten die Ermittler ihn am Folgetag einem Haftrichter vor, der ihn in Unter-suchungshaft schickte. (cr)

