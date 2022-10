POL-MG: Brand eines Papiercontainers

Mönchengladbach (ots) - Kriminalbeamte haben am Donnerstag, 27. Oktober, mit einem Brandsachverständigen die Tiefgarage unter dem Kapuzinerplatz in Augenschein genommen, in der es am Vortag gebrannt hatte. Sie ermittelten den Grund für das Feuer: Ein technischer Defekt an einem geparkten Auto hatte es ausgelöst. Das Feuer entstand am 26. Oktober um kurz nach 16 Uhr. Es griff auf fünf weitere Autos über, sodass ...

