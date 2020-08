Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannter lässt sich in Begegnungsstätte einschließen

Mönchengladbach (ots)

Ein Hausmeister hat am Montag, 3. August, gegen 21.30 Uhr in einer Begegnungsstätte in Dahl an der Brandenberger Straße verdächtige Geräusche wahrgenommen und war daraufhin im Gebäude auf eine ihm gänzlich unbekannte Person gestoßen.

Die alarmierte Polizei konnte bei einer Durchsuchung des Gebäudes zwar nicht den Mann entdecken, aber ein offen stehendes Fenster in der ersten Etage. Vermutlich war der Unbekannte vor Eintreffen der Polizei über diesen Weg - und dann weiter über ein Flachdach und durch einen Garten - geflüchtet. Da keinerlei typische Einbruchspuren festzustellen waren, liegt der Verdacht nahe, dass sich der Unbekannte in dem Gebäude hatte einschließen lassen.

Die Beschreibung des Unbekannten: etwa 30 Jahre alt, kräftige Statur, blonde bis rotblonde Haare; er trug Basecap, Mundschutz und dunkle Handschuhe und sprach deutsch.

Hinweise in diesem Fall erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

