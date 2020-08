Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mountainbike und Schleifmaschine aus Keller entwendet

Mönchengladbach (ots)

Aus einem Kellerverschlag haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag, 3. August, in einem Mehrfamilienhaus in Eicken an der Bozener Straße ein hochwertiges Mountainbike und eine Schleifmaschine entwendet. Die Tat muss irgendwann im Zeitraum zwischen 22 und 6.30 Uhr begangen worden sein.

Zeugenhinweise sollten unter der Rufnummer 02161-290 der Polizei Mönchengladbach übermittelt werden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell