Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1. Am Samstagmorgen, gegen 06.45 Uhr, wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Berliner Platz durch Geräusche in seiner Wohnung geweckt. Er überraschte einen Fremden in seiner Wohnung. Dieser erklärte, er habe nicht einbrechen sondern sich nur verstecken wollen. Aus Mitleid verzichtete der Geschädigte darauf, sofort die Polizei zu rufen und stellte erst, nachdem der Unbekannte gegangen war, den Diebstahl mehrerer Gegenstände fest. Bei der Tatortaufnahme wurde ein Roller im Innenhof des Hauses aufgefunden und sichergestellt, der vermutlich vom Täter stammt.

2. Ebenfalls am Samstag, gegen 11.15 Uhr, stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Brunnenstraße fest, dass unbekannte Täter vergeblich versucht hatten, die Hauseingangstür aufzuhebeln.

3. Zur gleichen Zeit stellte ein Berechtigter einen Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Meisenweg fest. Unbekannte hatten ein rückwärtiges Erdgeschoßfenster eingedrückt und sich so Zugang in das derzeit nicht bewohnte Haus verschafft. Es wurde Schmuck entwendet.

4. Am Samstag, gegen Mittag, kehrte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Alsstraße nach längerer Abwesenheit in seine Wohnung zurück. Er fand die Tür aufgebrochen und seine Einrichtung verändert vor. Offensichtlich wurde nichts entwendet.

5. Am Samstagmittag wurde auch ein Einbruch in das Jugendheim in Venn bemerkt. Unbekannte hatten ein Fenster des Gebäudes am Grottenweg aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Es wurden Getränke und Dekomaterial entwendet.

Zeugen, die relevante Beobachtungen zu den geschilderten Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 02161/290 bei der Polizei Mönchengladbach zu melden. (so)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell