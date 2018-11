POL-MG: Trickdiebe geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag (29.11.2018) ist eine Seniorin von der Hovener Straße zwei Trickdieben zum Opfer gefallen. Die beiden Männer klingelten um 14.15 Uhr bei der 91-Jährigen. Sie gaben vor, von der Telekom zu kommen und die Steckdosen in ihrer Wohnung zählen zu müssen. In der Wohnung gingen die beiden getrennt in verschiedene Räume, wodurch die Dame die beiden nicht ständig im Blick haben konnte. Nachdem die Trickdiebe wieder verschwundenen waren, bekam die Geschädigte einen Anruf. Wieder gab der Anrufer sich als Telekom-Mitarbeiter aus und gaukelte vor, dass man ihr ein Guthaben von 500 Euro auf das Konto überweisen könne und dafür nun die PIN-Nummer ihrer Bankkarte bräuchte. Diese gab sie glücklicherweise nicht heraus. Erst weitere Stunden später bemerkte die 91-jährige Frau, dass ihre Geldbörse, in welcher sich neben Bargeld auch ihr Personalausweis und ihre EC-Karte befanden, fehlte. Dann stellte sie auch fest, dass hochwertiger Schmuck aus ihrem Schlafzimmer entwendet worden war. Die Männer waren etwa 30 Jahre alt, 170 cm groß und hatten dunkelblonde kurze Haare. Die Polizei sucht Zeugen, die gestern verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hovener Straße gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an Rufnummer 02161 290. (ha)

