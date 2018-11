POL-MG: Diebstahl eines Zigarettenautomaten- gegen zwei Verdächtige lagen Haftbefehle vor

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (28.11.2018) hat die Polizei vier mutmaßliche Diebe nach einem Zigarettenautomat-Diebstahl auf der Mülforter Straße festgenommen. Ein Anwohner alarmierte die Polizei, nachdem er gegen 00:45 Uhr einen lauten Knall gehört und beobachtet hatte, wie die vier Verdächtigen in einem älteren blauen Mercedes mit quietschenden Reifen davon fuhren. Eine Polizeistreife konnte das Auto, an welchem rote Kennzeichen angebracht waren, im Rahmen der Fahndung feststellen und die Polizeibeamten nahmen alle vier Verdächtigen im Alter von 24,24,30 und 34 Jahren fest. Die Beschuldigten hatten das für die Tat benutzte Werkzeug und den Zigarettenautomat bereits in einem Waldstück im Bereich Römerbrunnen deponiert. Ein Tatverdächtiger benannte bei der polizeilichen Vernehmung den genauen Ort, wo die Kripobeamten den Automat sowie entsprechendes Tatwerkzeug auffanden und sicherstellten. Gegen alle Verdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die vier Männer stammen aus Georgien und halten sich derzeit in Essen auf. Weitere Überprüfungen ergaben, dass gegen die beiden 30 und 34 Jahre alten Beschuldigten bereits Haftbefehle wegen Diebstahls vorliegen, worauf sie heute in Haft gingen. Die beiden 24-Jährigen waren vorher polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten, sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. (ha)

