POL-MG: Einbruch in Kindertagesstätte

Mönchengladbach (ots) - In Räume einer Kindertagesstätte auf der Franziskusstraße sind unbekannte Täter von Montag (16.20 Uhr) auf Dienstag (07.15 Uhr) eingebrochen. Die Einbrecher versuchten zunächst eine Eingangstür der Kindertagesstätte zu öffnen, brachen dann ein Fenster auf und stiegen auf diesem Wege ein. In den Räumen durchsuchten die Täter sämtliche Behältnisse nach Diebesgut. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02161 290. (ha)

