POL-MG: Einbrecher steigen durch Kellerschacht

Mönchengladbach (ots) - Am 27.11.2018 sind unbekannte Täter in dem Zeitraum von 01.00 Uhr bis 12.00 Uhr in eine Gaststätte auf der Hindenburgstraße eingestiegen. Die Unbekannten gelangten über ein Nachbargrundstück zu einem rückwärtigen Hof des Hauses, im welchem im Erdgeschoss das Lokal betrieben wird. Dort hoben sie ein Lichtschachtgitter heraus, öffneten das darunter befindliche Kellerfenster gewaltsam und stiegen durch dieses ein. In der Gaststätte wurden vier Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02161 290 entgegen. (ha)

