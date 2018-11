POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - In ein Einfamilienhaus auf der Saumstraße sind unbekannte Täter zwischen Sonntag, 19.00 Uhr und Montag, 09.30 Uhr eingebrochen. Die Einbrecher versuchten zunächst eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Dann kletterten sie auf das Garagendach und hebelten ein Fenster im ersten Obergeschoss auf. Im Inneren suchten sie in sämtlichen Räumen nach Diebesgut. In der Nacht zu Dienstag (27.11.2018) hat ein Zeuge gegen 02.20 Uhr über Notruf die Polizei zu einem Wohn- und Geschäftshaus auf der Römerstraße gerufen, nachdem er eine eingeschlagene Glastür festgestellt hatte. Durch diese waren Einbrecher zuvor zunächst in einen Werkstattbereich und dann in Wohnräume eingedrungen, um nach Wertgegenständen zu suchen. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (ha)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell