POL-MG: Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

Mönchengladbach (ots) - In einen Friseursalon auf der Lüpertzender Straße wollten zwei männliche Personen am Samstag (24.11.2018) gegen 21.15 Uhr einbrechen. Eine Passantin mit Hund wurde zur Tatzeit aufgrund lauter Knallgeräusche auf die Tat aufmerksam und beobachtete, wie zwei männliche Personen in Richtung Bismarckstraße flüchteten. Die beiden hatten sich zuvor mit einem Backstein und einem Hebelwerkzeug an der Eingangstür zu schaffen gemacht. Die Verdächtigen waren mit dunklen Kapuzenjacken bekleidet und hatten die Kapuzen über den Kopf gezogen. Sachdienliche Zeugenhinweise bitte an die Rufnummer 02161 290. (ha)

