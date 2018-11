POL-MG: Einbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots) - Am Freitagabend, gegen 22.00 Uhr, drückten unbekannte Täter an der Rückseite eines Mehrfamilienhauses auf der Odenkirchener Straße ein unverriegeltes Küchenfenster im Erdgeschoss auf und gelangte so in die dortige Wohnung. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse. Entwendet wurde Schmuck. Ebenfalls von der Rückseite gelangten ungebetene Besucher am Samstag zwischen 18:45 Uhr und 01:45 Uhr zur Terrasse eines Mehrfamilienhauses und hebelten hier ein Fenster auf. Nach Durchsuchung der Wohnung entkamen sie unerkannt mit Schmuck, Bargeld und einem Laptop. Am gleichen Tag im Zeitraum zwischen 11.40 Uhr und 15.20 Uhr versuchten Einbrecher die Eingangstür an einem Haus an der Pötterstraße aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Ohne Erfolg verlief gegen 15.00 Uhr ebenfalls ein Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus an der Schlossstraße, wo nach Auftreten der Tür zum Garten das Vorhaben aufgegeben wurde.

