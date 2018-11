POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - Auf der Hovener Straße haben Einbrecher in dem Zeitraum von Freitag, dem 23.11.2018, 12.00 Uhr bis Sonntag, dem 25.11.2018, 20.20 Uhr einen Gartenzaun beschädigt, um auf das Grundstück des Einfamilienhauses zu gelangen. Dort hebelten sie ein rückwärtiges Wohnzimmerfenster auf und suchten im gesamten Haus nach Diebesgut. Sie entwendeten einen Schranktresor, in welchem sich Bargeld sowie zwei Pkw-Schlüssel befanden. Ebenfalls zwischen Freitag (15.30 Uhr) und Sonntag (14.00 Uhr) haben Unbekannte sich Zugang zu einem Wohnhaus auf der Bergstraße verschafft, indem sie über einen Zaun geklettert waren. Auf der Terrasse schoben sie einen Rollladen hoch und hebelten zunächst an dem dahinter befindlichen Wohnzimmerfenster, welches sie dann einschlugen und entriegelten. Aus den Räumen wurde ein Safe mit einer Dokumentenmappe sowie Bargeld und Schmuck gestohlen. In eine Wohnung auf der Oststraße sind Unbekannte am vergangenen Wochenende (23.11.2018, 17.00 Uhr - 25.11.2018, 19.00 Uhr) eingedrungen. Die Einbrecher gelangten auf bisher unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus. Im zweiten Obergeschoss brachen sie eine Wohnungstür auf und suchten nach Diebesgut. Weil in den Räumen lediglich noch Möbel untergestellt sind, verließen sie diese ohne Tatbeute. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (ha)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell