POL-MG: Unbekannte entwenden weißen Mercedes GLS

Mönchengladbach (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag (27.11.2018), 20.15 Uhr und Mittwoch(28.11.2018), 09.20 Uhr haben bislang unbekannte Täter einen weißen Mercedes GLS 350d 4Matic entwendet. Der PKW hat das Kennzeichen MG-NQ3 und war an der Straße Am Heineshof abgestellt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (ha)

