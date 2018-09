POL-MG: Geschäftseinbrüche

Mönchengladbach (ots) - In den vergangenen Tagen ist es zu zwei weiteren Einbrüchen in Büroräume gekommen.

Zwischen Samstag, 11 Uhr und Montag, 7.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter ein Fenster aufgehebelt, um so in Büroräume an der Straße "Mennrathhött" in Rheindahlen zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

In der Nacht zu Montag derweil hebelten Einbrecher gegen 00.40 Uhr ein Fenster einer Firma auf der Straße "Wetschewell" in Odenkirchen auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten zwar, flüchteten aber anschließend nach bisherigem Kenntnisstand ohne Beute in unbekannte Richtung. (cw)

