POL-MG: Einbrecher steigen über das Dach ein

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zwischen 22.20 Uhr und 07.30 Uhr zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Tankstelle an der Kölner Straße gekommen. Einbrecher kletterten über eine Mauer auf das Dach der Tankstelle, wo sie ein Oberlicht aufhebelten und auf diesem Wege einstiegen. Im Inneren durchwühlten sie das Büro und brachen zwei Geldkassetten auf. Die Täter erbeuteten Bargeld und flüchteten unerkannt. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (ha)

