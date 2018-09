POL-MG: Einbruch in Büroräume

Mönchengladbach (ots) - In der Zeit von Sonntag, 12.00 Uhr bis Montag, 06.00 Uhr sind Einbrecher in Räume eines Sachverständigenbüros an der Stadtwaldstraße eingedrungen. Nachdem die Unbekannten zunächst erfolglos an der Eingangstür gehebelt hatten, brachen sie ein Fenster auf und kletterten durch dieses hinein. Es wurden sämtliche Büroräume nach Diebesgut durchsucht. In zwei Räumen öffneten die Täter gewaltsam Behältnisse und stahlen Bargeld. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02161 290 entgegen. (ha)

