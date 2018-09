POL-MG: Einbruch in Parfümerie- Täter flüchten mit Porsche Cayenne

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht zu Montag (10.09.2018) sind drei bislang unbekannte Täter um 02.40 Uhr in eine Parfümerie auf der Straße Burgfreiheit eingebrochen. Um in das Geschäft einzudringen, schlugen sie die gläserne Eingangstür ein und lösten dabei die Alarmanlage aus. Durch den Lärm aufmerksam gewordene Augenzeugen konnten beobachten, wie drei dunkel bekleidete Männer schnellstmöglich eine Vielzahl von Parfümartikeln in einen grauen Porsche Cayenne schafften und damit in Richtung Kölner Straße flüchteten. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern und/oder dem Fluchtauto nimmt die Polizei unter 02161 290 entgegen. (ha)

