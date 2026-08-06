Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Versuchter Einbruch in Spielhalle

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Heeker Straße;

Tatzeit: zwischen Dienstag, 04.08.2026, 01.00 Uhr, und Donnerstag, 06.08.2026, 01.00 Uhr;

In eine Spielhalle einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Heeker Straße in Ahaus. Die Täter machten sich sowohl an der Eingangstür als auch an einer Notausgangstür zu schaffen. Beide Türen weisen erhebliche Hebelspuren auf. Der oder den Tätern gelang es jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Tatzeitraum lag zwischen Dienstag und Donnerstag.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heeker Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

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