Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wohnwagen entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Ruenhorst;

Tatzeit: zwischen 03.08.2026, 10.45 Uhr und 05.08.2026, 02.50 Uhr;

"Ihr Wohnwagen ist gestohlen worden." Diese Nachricht erhielt eine Wohnwagenbesitzerin am Mittwoch in Bocholt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montagmorgen und Mittwochmorgen unbefugt Zutritt zu einem Parkplatz, auf dem Stellplätze vermietet werden. Dort stand auch der weiße Fendt mit BOH-Kennzeichen. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten sie gewaltsam das Tor und entwendeten den Wohnwagen anschließend.

Es ist nicht der erste Fall dieser Art. Bereits vor zwei Wochen kam es zu einem gleichen Sachverhalt an der Örtlichkeit. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

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