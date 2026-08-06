Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kabeltrommeln von Firmengelände entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dingdener Straße;

Tatzeit: 04.08.2026, 23.30 Uhr und 05.06.2026, 00:30 Uhr;

Zwei große Kabeltrommeln entwendet haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher hebelten ein Zaunelement auf und drangen so auf ein Gelände an der Dingdener Straße ein. Die Einbrecher entwendeten anschließend die Kabeltrommeln mit mehreren hundert Meter Kabel.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

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