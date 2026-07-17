POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Vandalismus gegen Pkw

Reken (ots) - Einem Betrüger am Telefon zum Opfer gefallen ist am Mittwochnachmittag eine Frau aus Reken. Der bislang unbekannte Täter meldete sich telefonisch bei der Rekenerin und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Er behauptete, dass es zu verdächtigen Abbuchungen gekommen sei. Er müsse die PIN wissen und eine Überprüfung der Bankkarte vor Ort ...

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