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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Vandalismus gegen Pkw

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Runder Berg;

Tatzeit: zwischen 14.07.2026, 17.30 Uhr, und 16.07.2026, 07.30 Uhr;

Mutwillig haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Ahaus-Alstätte ein Auto beschädigt. Der Wagen hatte auf einem Parkplatz an der Straße Runder Berg gestanden. Die Spurenlage lässt darauf schließen, das Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand den Lack an mehrere Stellen zerkratzt haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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