Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall flüchtig

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dingdener Straße;

Unfallzeit: zwischen 14.07.2026, 19.30 Uhr, und 15.07.2026, 19.30 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Unbekannte stieß dabei gegen einen geparkten BMW. Dieser stand zwischen Dienstagabend und Mittwochabend auf einer Einfahrt an der Dingdener Straße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen vorne rechts.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet das zuständige Verkehrskommissariat in Bocholt unter der Tel. (02871) 2990. (jh)

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