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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - 13-jähriger Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt (Ort angepasst)

Laar (ots)

Wie die Polizei erst im Nachgang erfuhr, kam es am Dienstag, den 30.06.2026, gegen 19:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Straßen Am Kanal und Westerfeld in Laar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 13-Jährige die Straße Am Kanal und beabsichtigte, die Straße Westerfeld geradeaus in Richtung Niederlande zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines VW Golf die Straße Westerfeld und war im Kreuzungsbereich vorfahrtberechtigt.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Pedelec. Der 13-Jährige erlitt schwere Verletzungen und begab sich anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad und PKW entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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