Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Falscher Bankmitarbeiter betrügt am Telefon

Reken (ots)

Einem Betrüger am Telefon zum Opfer gefallen ist am Mittwochnachmittag eine Frau aus Reken. Der bislang unbekannte Täter meldete sich telefonisch bei der Rekenerin und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Er behauptete, dass es zu verdächtigen Abbuchungen gekommen sei. Er müsse die PIN wissen und eine Überprüfung der Bankkarte vor Ort durchführen. Nach dem Telefonat erschien ein unbekannter Mann an der Haustür und nahm die Karte entgegen. Später musste sein Opfer feststellen, dass er mehrere hundert Euro von ihrem Konto abgebucht hatte. Der Betrüger konnte wie folgt beschrieben werden: circa 1,70 Meter groß, 25 Jahre alt und dunkle kurze Haare. Bekleidet war er zu dem Zeitpunkt mit einer dunklen Hose und einem weißen Hemd. Die Polizei erneuert ihre Warnung vor dieser Masche. Sie zählt zu einer von mehreren Vorgehensweisen, mit denen Kriminelle per Telefon zu Werke gehen. Keine Bank wird ihre Kunden jemals auffordern, Daten am Telefon durchzugeben. Wer einen derartigen erhält, sollte sich nicht auf ein Gespräch einlassen und stattdessen seine Bank anzurufen. Dabei ist darauf zu achten, nicht die Rückruftaste zu drücken, sondern die Telefonnummer der eigenen Bank neu einzugeben. (jh)

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