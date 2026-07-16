PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Falscher Bankmitarbeiter betrügt am Telefon

Reken (ots)

Einem Betrüger am Telefon zum Opfer gefallen ist am Mittwochnachmittag eine Frau aus Reken. Der bislang unbekannte Täter meldete sich telefonisch bei der Rekenerin und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Er behauptete, dass es zu verdächtigen Abbuchungen gekommen sei. Er müsse die PIN wissen und eine Überprüfung der Bankkarte vor Ort durchführen. Nach dem Telefonat erschien ein unbekannter Mann an der Haustür und nahm die Karte entgegen. Später musste sein Opfer feststellen, dass er mehrere hundert Euro von ihrem Konto abgebucht hatte. Der Betrüger konnte wie folgt beschrieben werden: circa 1,70 Meter groß, 25 Jahre alt und dunkle kurze Haare. Bekleidet war er zu dem Zeitpunkt mit einer dunklen Hose und einem weißen Hemd. Die Polizei erneuert ihre Warnung vor dieser Masche. Sie zählt zu einer von mehreren Vorgehensweisen, mit denen Kriminelle per Telefon zu Werke gehen. Keine Bank wird ihre Kunden jemals auffordern, Daten am Telefon durchzugeben. Wer einen derartigen erhält, sollte sich nicht auf ein Gespräch einlassen und stattdessen seine Bank anzurufen. Dabei ist darauf zu achten, nicht die Rückruftaste zu drücken, sondern die Telefonnummer der eigenen Bank neu einzugeben. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 12:56

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall flüchtig

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Dingdener Straße; Unfallzeit: zwischen 14.07.2026, 19.30 Uhr, und 15.07.2026, 19.30 Uhr; Nach einem Verkehrsunfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Unbekannte stieß dabei gegen einen geparkten BMW. Dieser stand zwischen Dienstagabend und Mittwochabend auf einer Einfahrt an der Dingdener Straße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen vorne rechts. ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 11:52

    POL-BOR: Borken/Velen-Ramsdorf - Mehrere Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen

    Borken/Velen (ots) - Immer wieder ermittelt die Polizei wegen Unfallfluchten. Auch die folgenden Fälle reihen sich in diese Entwicklung ein: - Einen geparkten Pkw touchiert hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken. Der Audi stand am Dienstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr auf einem Parkplatz einer Firma an der Weseler Landstraße. - Zu einem ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 11:47

    POL-BOR: Stadtlohn - Geldbörse unbemerkt entwendet

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Pfeifenofen; Tatzeit: 14.07.2026, 09.30 Uhr; Taschendiebe haben am Dienstag in Stadtlohn eine Frau bestohlen: Sie hatte sich gegen 09.30 Uhr als Kundin in einem Verbrauchermarkt an der Straße Pfeifenofen aufgehalten, als es zu der Tat kam. An der Kasse stellte die Geschädigte fest, dass ihr Portemonnaie fehlte. Es hatte im Rucksack der Frau gelegen, der wiederum am Einkaufswagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren