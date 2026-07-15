Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Betrüger locken beim Online-Verkauf in die Falle

Kreis Borken (ots)

Der Link versprach Sicherheit - am Ende verlor eine Frau aus Ahaus jedoch eine dreistellige Summe: Betrüger hatten sie mit einer Masche hinters Licht geführt, der in den vergangenen Tagen mehrere Menschen im Kreis Borken zum Opfer gefallen sind.

Wie die Kriminellen vorgehen, zeigt der aktuelle Fall aus Ahaus exemplarisch. Die Geschädigte wollte einen Artikel über eine bekannte Online-Plattform verkaufen. Ein Interessent meldete sich - und gab an, das Geld über den sicheren Weg schicken zu wollen, den die Plattform ermöglicht. Praktischerweise sandte er der Verkäuferin einen Link, um sich dafür anzumelden. Der Klick darauf führte jedoch offensichtlich zu einer täuschend echt gestalteten Seite, die die Betrüger selbst ins Netz gestellt hatten. Die Verkäuferin gab dort ihre Daten ein, um sich anzumelden. Doch was nicht kam, war das Geld des vermeintlichen Käufers. Stattdessen griffen die Täter auf ihr Konto zu und buchten Geld ab.

Ganz typisch für diese Vorgehensweise ist auch: Erst geben die Betrüger an, über den Bezahldienst PayPal abwickeln zu wollen. Wenig später melden sie sich erneut - und behaupten, das sei nicht möglich. Stattdessen bitten sie die Verkäufer, ins E-Mail-Postfach zu schauen: Dort ist zwischenzeitlich eine Mail eingegangen, die täuschend echt aussieht. Sie stammt aber nicht von der Verkaufsplattform, sondern von den Kriminellen. In ihrem Netz landen die Geschädigten, wenn sie dem darin enthaltenen Link folgen.

Nach Erkenntnissen der zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei in Borken mehren sich die Fälle, in denen die Geschädigten derartige Verifizierungsvorgänge durchlaufen. Dabei legen sie unwissentlich bei Onlinebanken oder Kryptoplattformen auf ihren Namen neue Konten an, über welche letztendlich die Täter verfügen. Es kam allein bei den jüngsten Fällen im Kreis Borken zu einem Vermögensschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei appelliert daher ausdrücklich, nicht auf die beschriebenen Mails zu reagieren. Wer die entsprechende Sicherheitsfunktion einer Verkaufsplattform nutzen will, sollte sich direkt dort anmelden und nicht über einen zugesandten Link. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell