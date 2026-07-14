POL-BOR: Borken - Unbekannter begeht Unfallflucht
Borken (ots)
Unfallort: Borken, Heidener Straße;
Unfallzeit: 10.07.2026, zwischen 12.50 Uhr und 13.25 Uhr;
Einen blauen Ford Focus beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Borken. Der Wagen stand am Freitag zwischen 12.50 Uhr und 13.25 Uhr auf dem Parkplatz am KUHM-Center an der Heidener Straße. Der Flüchtige verursachte einen Schaden an der linken Fahrzeugseite und verließ daraufhin den Unfallort.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (jh)
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