Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ferienstart steht vor der Tür: Die Urlaubsfahrt richtig vorbereiten

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Kreis Borken (ots)

Das Auto ist gepackt, der Wohnwagen angehängt und die Nachbarn sind informiert. Für viele heißt es mit dem Ferienstart endlich: Ab in den Urlaub! Damit die Reise entspannt und sicher beginnt, sollten jedoch vor der Abfahrt noch einige wichtige Kleinigkeiten beachtet werden:

Auto in Ordnung?

Vor einer längeren Urlaubsfahrt sollte das Fahrzeug gründlich überprüft werden. Dabei sollte man unter anderem ein Augenmerk auf den Öl- und Kühlwasserstand sowie den Reifendruck legen. Vor allem bei voller Beladung gelten häufig andere Werte. Diese sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.

Ladung ok?

Die Polizei empfiehlt, schwere Gepäckstücke möglichst unten und direkt an der Rücksitzlehne zu verstauen. Leichtere Gepäckstücke können oben liegen. Für das Sichern der Ladung sind vor allem Spanngurte, Gepäcknetze oder Laderaumgitter geeignet. Sportgeräte und Fahrräder sollten auf geeigneten Trägersystemen oder in einer Dachbox transportiert werden. Zudem sind die Rücksitzlehnen aufrecht einzustellen, da sie das Gepäck zusätzlich abstützen. Gefahrgut wie Gasflaschen oder Benzinkanister sind besonders sorgfältig mit Spanngurten zu sichern und zusätzlich mit Schutzkappen oder Sicherheitsverschlüssen abzudecken.

Sicheres Ankommen aller Mitreisenden

Die Polizei appelliert: "Achten Sie darauf, dass der Kindersitz zum Alter, zur Größe und zum Gewicht Ihres Kindes passt und ordnungsgemäß eingebaut ist. Kontrollieren Sie vor Fahrtantritt, ob Ihr Kind korrekt angeschnallt ist und der Gurt straff anliegt." Bei längeren Fahrten sollten regelmäßige Pausen eingeplant werden. Bewegung an der frischen Luft und das Vertreten der Beine fördern die Konzentration und tragen zu einer sicheren Weiterfahrt bei.

Zuhause gesichert?

Wer in den Urlaub fährt, sollte nicht nur an eine sichere Anreise denken, sondern auch das eigene Zuhause gut vorbereitet zurücklassen. Mit ein paar Maßnahmen lässt sich das Risiko eines Einbruchs verringern.

Bei Abfahrt sollte darauf geachtet werden, dass alle Fenster - auch Balkon- und Terassentüren geschlossen sind. Gekippte Fenster sind offene Fenster. Auch Türen sollten zweimal abgeschlossen werden. Die Polizei empfiehlt: "Bitten Sie Nachbarn, Freunde oder Verwandte, regelmäßig nach Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung zu sehen, den Briefkasten zu leeren und Ihr Zuhause bewohnt wirken zu lassen." Vor allem Nachbarn können im Zweifel bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei verständigen.

Die Polizei wünscht alle Reisenden einen schönen Start in die Urlaubszeit! (jh)

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