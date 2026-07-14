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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Reken (ots)

Unfallort: Reken, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 11.07.2026, zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr;

Nach einem kurzen Einkauf fand der Fahrer eines Autos am Samstagabend in Reken seinen beschädigten Wagen vor. Der Mann hatte seinen Pkw gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bahnhofstraße abgestellt. Als er kurze Zeit später zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen vorne rechts fest. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein bislang unbekannter Autofahrer das Fahrzeug und entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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